شاهد مع اقتراب زفافه من دينا الشربيني.. رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب!

مازالت أصداء حفل زفاف الفنان عمرو دياب المزعوم على الفنانة دينا الشربيني تشغل بال الكثيرين، لتكون آخر المستجدات ما تم تناوله عن موقف ابنتي الهضبة من زواجه.

وتردد أن ابنتي عمرو دياب كنزي وجانا يرفضان حضور حفل زفافه المزعوم على دينا الشربيني، والذي يتم تداول موعده بأنه سيكون في آخر الشهر الجاري في جزيرة “ميكونوس” في اليونان.



ووفقاً لمصدر مقرب من أسرة عمرو دياب، أن كنزي وجانا ترفضان حضور زفاف والدهما، بينما من المحتمل أن يحضر ابنه عبدالله الحفل، كما ستحضر ابنته نور من طليقته الفنانة شيرين رضا، بحسب موقع بلكونة.

وكانت نور ابنة عمرو دياب نشرت صورة لها مع دينا الشربيني ووالدها وهم جميعاً في لندن، مما دفع التقارير الصحفية في التأكيد على إنها تساند والدها في قرار زواجه، وأن علاقتها بالفنانة الشابة جيدة للغاية.



ليس هذا فقط، بل كشفت التقارير الصحفية أن شيرين رضا تقوم بنفسها بدعوة أصدقاء عمرو دياب، كما إنها تساعد دينا الشربيني في اختيار فستان الزفاف.

عمرو دياب منشغل حالياً بالانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد المنتظر طرحه الشهر المقبل، والذي يتردد إنه سيكون في الأسواق يوم 26 يوليو وهو موعد حفله المرتقب في اليونان.

وحتى الآن لم يعلق عمرو دياب بشكل مباشر على الأخبار المتداولة بشأن زواجه من دينا الشربيني، متجاهلاً كل ما يقال عنه.