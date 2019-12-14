شاهد .. مفاجأة دريد لحام ل ” شكران مرتجي ” في عيد ميلادها

نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من مفاجأة الفنان ” دريد لحام ” لها ومعايدته بمناسبة عيد ميلادها .
حيث ظهر الفنان دريد لحام في مقطع الفيديو برفقة إبنته ” عبير ” وهما يغنيان لشكران ” Happy Birthday ” .
وعلقت شكران مرتجي على مقطع الفيديو معربة عن سعادتها وإمتنانها بمعايدة دريد لحام فكتبت : ” نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكم .. نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي أنا منكم وبمحبتكم بستمر ” .
وتابعت : ” شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرا عالهدية الرائعة .. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك يا قلبي متل ما بتقول للكل ” .
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نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعه 🙏🏻 نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل ❤️❤️❤️