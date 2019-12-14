شاهد .. مفاجأة دريد لحام ل ” شكران مرتجي ” في عيد ميلادها

نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من مفاجأة الفنان ” دريد لحام ” لها ومعايدته بمناسبة عيد ميلادها .

حيث ظهر الفنان دريد لحام في مقطع الفيديو برفقة إبنته ” عبير ” وهما يغنيان لشكران ” Happy Birthday ” .

وعلقت شكران مرتجي على مقطع الفيديو معربة عن سعادتها وإمتنانها بمعايدة دريد لحام فكتبت : ” نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكم .. نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي أنا منكم وبمحبتكم بستمر ” .

وتابعت : ” شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرا عالهدية الرائعة .. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك يا قلبي متل ما بتقول للكل ” .