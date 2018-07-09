شاهد.. مفاجأة دنيا بطمة تنهي خلافاتها مع حماتها بعد تاريخ حافل بالمشاكل

اعلنت المغربية ​دنيا بطمة​، مفاجأة بحيث صرّحتْ في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان “تيميتار” بأكادير الذي تشارك فيه انها انهت خلافاتها مع حماتها، قائلة:” هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها عن إنهاء الخلافات مع حماتي”



واكدت أنه من اليوم لن يسمع أحدٌ عن خلافات بينهما فهي ستتبع أسلوبًا جديدًا في التعامل مع الناس، الذين يستفزونها وهو عدم الردّ عليهم، وبتلك الخطوة ستتجنب المشاكل.

ويُذكر أنّ لدنيا بطمة وحماتها مها الترك تاريخ حافل بالمشاكل وصلت الى حد تبرئ الحماة من ابنها بسبب سكوته وموافقته على تطاول زوجته دنيا بطمة عليهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي.