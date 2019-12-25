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شاهد : مقطع فيديو لأصالة يثير الجدل برفقة إعلامي شهير .. والمتابعين : ” نقص حنان “

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تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة برفقة مقدم البرامج الكويتي ” حمد العلي ” المعروف بإسم ” حمد قلم ” .

حيث ظهرت أصالة في مقطع الفيديو تقف إلى جانب المذيع واضعة رأسها على كتفه وملتصقة به .. وتسأله عن رأيه بقطعة إكسسوار تضعها على شعرها والتي أشاد بجمالها .

كما ظهرت في جزء آخر من الفيديو وهي تمسك بذراعه وتغني برفقته والتي قامت بإدخال إسمه في كلمات الأغنية .

الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين وتعرضت أصالة لعدد من الانتقادات من وراء هذا التصرف .. فجاءت التعليقات مثل : ” قرب وود مبالغ فيه ” و ” هو إيش فيه بالضبط نقص حنان والله قلة أدب ” و ” جاري البحث عن رجل آخر ” و ” تتلزق لا حيا لا مستحا ” و ” يعني إحنا عادي وكول ومثل الاخوان ” .

 

 

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