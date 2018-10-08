شاهد.. مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري في عمر الـ 21

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة المصرية ياسمين صبرى في أول كاستنج ” اختبار تمثيل ” عندما كان عمرها 21 عاما.

وظهر في الفيديو الفنانة ياسمين صبرى تقدم لعدة تعبيرات مختلفة بوجهها، بحسب تعليمات المخرج الذى أجرى لها اختبار التمثيل، وعرفت الفنانة نفسها، بأن اسمها بالكامل هو ياسمين أشرف صبرى، وأن طولها يبلغ 170 سم، ووزنها 65 كيلو.