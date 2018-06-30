شاهد ملحم زين يكرّم وائل كفوري.. والأخير يغازل جيسيكا عازار ويحرجها أمام الجميع

قدّمت الإعلامية والمرّشحة السّابقة للإنتخابات النيابيّة جيسيكا عزار أمس، إلى جانب الفنان اللّبناني ملحم زين جائزة للفنان اللّبناني ​وائل كفوري​ كنجم ​البياف​ هذا العام.



صعد وائل الى المسرح لاستلام الجائزة وشكر المهرجان على التكريم والفنان ملحم زين على محبته وتواضعه لقبوله تسليم الجائزة له. أثناء تواجد وائل على المسرح ليلقي كلمته قال لجيسيكا:”أنت فراشة الشاشة” وأضاف مشيراً الى تجربتها في الإنتخابات النيابيّة “هنّي خسروك بالمجلس مش إنت يللي خسرت”.

هذه الكلمات أشعرت جيسيكا بالخجل على المسرح وخصوصاً أن وائل كفوري يوجّه لها هذه الكلمات مباشرة على المسرح وأمام الحضور.

ليختتم بالقول “أخدت القرار يعني هيك وباختصار رح ضل هون ومن هن مش رح فلّ”.