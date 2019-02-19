شاهد… ممثلة مصرية تتحدى ان يكون لها اي ظهور بفستان فاضح!

استضاف الاعلامي وائل الابرائي في برنامجه “كل يوم” على قناة “ON E” الممثلة المصرية ميرنا وليد وذلك بعد جلسة التصوير التي نشرتها بمناسبة الفلانتاين وتسبب وبضجة على مواقع التواصل.

قالت الفنانة ميرنا وليد، إن ظهورها بملابس حمراء على الشاطئ، جاء فى صور وصفتها بـ”كلاسيكية”، مضيفة: “قلت دا لازم يتعمل بلبس كلاسيك وقديم، لأن الفكرة قديمة”.

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وأشارت “ميرنا وليد”، إلى أنها تقمصت دور فتاة حزينة على الشاطئ، لأن كل عام فى الفلانتين تنتظر الفتيات غير المرتبطة، حبيبها، وتبدو حزينة وعندها اكتئاب لعدم حصولها على هدايا، مضيفة أنها أيضاً تقمصت شخصية فتاة سعيدة رغم أنها غير مرتبطة، قائلة: “مستحيل يكون حد مفيش حد بيحبه”.

وتابعت ميرنا وليد:”هى الصور فيها إيه عشان الضجة غير الطبيعية اللى اتعملت لها، والله ما فاهمة، الصور مفيهاش حاجة غريبة”، مضيفة: “25 سنة فن وعمرى ما كان ليا صور فاضحة، ومعملتش عمل فيه بوسة، ورفضت بطولات كتيرة، وذلك خجلاً وإيماناً بمبدأ”.

وكانت الفنانة ميرنا وليد ، احتفلت بالفلانتين على طريقتها الخاصة، وخضعت لجلسة تصوير ارتدت فيها فستانا باللون الأحمر على أحد الشواطئ وفى يدها دبدوب.