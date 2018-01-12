شاهد.. ممثلة مصرية تتعرض لحادث سير خطير وصديقتها تثير القلق عليها فن

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تعرضت الممثلة المصرية ​شيري عادل​ إلى حادث سير خطير ليلة الأربعاء الماضي، حيث تمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحتى الآن لم يتمّ الكشف عن وضعها الصحي ومدى إصابتها مما أثار قلق محبيها وجمهورها عليها.

ومما زاد من قلقهم، ما قالته صديقتها الفنانة المصرية ​أنجي خطاب​ التي نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تجمعهما وعلقت بالقول:” أسألكم الدعاء لأختي وصديقتي شيري عادل عملت حادثة جامدة بالعربية إمبارح وتعبانة جدًا ادعولها بالشفاء العاجل وتقوم بالسلامة”.

وأضافت:” ألف سلامة عليكي ياقلبي ربنا يعديها على خير، وتقومي بألف سلامة.. دعواتكم”.

وقد طمأنت خطاب جمهورها عن صحة صديقتها بالقول: لكل اصدقاءنا إلي كلموني سألوني علي صحه صديقتي شيري عادل انا معاها وبطمنكم هي الحمد لله كويسه …شكرا لسؤالكم جميعا وبتعتذر لعدم الرد علي التليفون وأن شاء الله أول ماتتحسن هاترد … وبتشكركم جميعا ..