شاهد.. منة شلبي تثير الجدل باطلالتها في حفل زفاف شيرين عبدالوهاب

تواجدت الفنانة المصرية منة شلبي في حفل زفاف الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، وأثارت اطلالة شلبي في حفل الزفاف جدلًا واسعًا.

حيث حضرت شلبي إلى الحفل مرتدية فستان أسود قصير وفوقه جاكيت طويل باللونين الأبيض والأسود، وبدا الجاكيت الذي ارتدته شلبي كأنه أكبر بكثير من حجم شلبي.

ولم تكن ملابسها الوحيدة المثيرة للجدل فقد اعتمدت شلبي تسريحة شعر غريبة، حيث قامت بتصفيفه على الطريقة الافريقية وهي تسريحة تحمل اسم “راستا” تعتمد على تضفير الشعر بضفائر مشدودة ورفيعة تظهر فيها فروة الشعر.



وأثارت اطلالة شلبي وتسريحتها ردود فعل واسعة، فالبعض اعتبر أن شلبي لم توفق باطلالتها وأنها اعتمدت اطلالة بسيطة لا تتناسب مع حفل زفاف.

فيما تغزل البعض الآخر باطلالتها وتسريحة شعرها المميزة على حد وصفهم، واعتبروا أنها بهذه الإطلالة قد خرجت عن المألوف والمتعارف عليه وهو الأمر الذي ليس بسيء.