شاهد… منتج “بص امك” يدافع عن الكليب ويؤكد عدم احتوائه على شتائم...

شاهد… منتج “بص امك” يدافع عن الكليب ويؤكد عدم احتوائه على شتائم او ايحاءات جنسية! فن

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دافع سمير المراغي، منتج ومخرج كليب “بص أمك”،عن الاغنية مؤكدا عدم احتوائها على شتائم او ايحاءات جنسية.

وقال منتج ومخرج الفيديو كليب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية”الحدث اليوم”، لمقدم البرنامج “لو ركزت في الكلمة هتفهمها، والأغنية ما هى إلا سيدة تشكو من حماتها لزوجها”.

هذا واكد المحامي أحمد مهران، في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، نه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، لافتًا إلى إنه يشبه كليب “عندي ظروف”، الذي كان مصير مطربته السجن.

وأضاف: أن المطربة المغمورة، ليلى عامر، صاحبة كليب “بص أمك”، تحرض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، لافتًا إلى أن اسم الأغنية خارج عن الآداب العامة، ويؤدى إلى هدم الأخلاق.

وقال :”الكليب ده جريمة لا تمثل الاعتداء على الأشخاص، بل الاعتداء على المجتمع وهدم الدولة، خصوصًا ونحن دولة دينها الإسلام، ومثل هذه الأعمال تتنافى مع القيم وتعاليم الدين الإسلامى”.