شاهد.. منتج مسلسل “لدينا اقوال اخرى”مستعد لحذف الشارة.. ما علاقة فاضل شاكر!!

في حديث لمنتج مسلسل “لدينا اقوال اخرى ” ​جمال العدل​، بعد ان تم اختيار ​فضل شاكر​ لغناء شارة المسلسل صرّح ان هذا القرار جاء بعد أن شاهدوا فيديو لفضل وهو يغني مع إبنه، وشعروا أن صوته يلائم غناء الشارة.

بعد لك، تم التواصل مع إبنه وأرسلوا له الكلمات وتم تسجيل الأغنية، وهم لا يعرفون أن هناك حكماً على فضل شاكر ووضعه ليس جيداً في لبنان.

وعن عواقب غناء فضل شاكر لشارة المسلسل، أشار العدل الى أن الشارة تم تسجيلها، وإذا شعرنا أن هناك أي عواقب أو ضرر قد يلحق بالمسلسل يمكننا حذف الشارة والإستغناء عنها، وحتى إذا شعرنا أن أي أحد من الشعب اللبناني تضايق من هذا الأمر سنلغي الشارة.