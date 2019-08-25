شاهد.. منى السابر عن سبب خلعها الحجاب: “في اي كوكب احنا؟”

خرجت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن صمتها وردت على كل الانتقادات التي طالتها بعد خلع الحجاب.

ولفتت منى السابر إلى أنها لم تكن محجبة في الأساس بل كانت تضع على رأسها فقط دون التزام صريح بغطاء الرأس قائلة “انا ما حطيت حجاب انا احتشمت”.

ودعت منى السابر الى عدم التدخل في امورها قائلة “انا لما حطيته حطيته من مزاجي انا وما سألت حدا وقلت له انا بدي اتحجب” وتابعت “هذا الشيء انا الذي اقرر فيه مع احترامي لكل واحد ورأيه”.

واختتمت منى السابر حديثها بالتأكيد ان لا احد يستطيع فرض شيء عليها ان كانت لا تريد فعله قائلة “وين نحنا وين في اي كوكب نحنا”.

يذكر أن منى السابر أطلت بدون الحجاب بعد أيام قليلة على طعن محمد الترك والد أبنائها بالحكم الذي صدر عن المحاكم البحرينية قبل عامين حيث استرجع حضانة أولاده الثلاث حلا وعبد الله ومحمد.