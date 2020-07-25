كشفت منى السابر عن ندمها بالسماح لابنتها حلا الترك بأن تصبح فنانة كما تحدثت لاول مرة عن وجود خلافات بينهما ادت الى الغاء متابعتهما لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منى السابر في مقابلة مع الاعلامي الكويتي صالح الراشد على تلفزيون atv أن الشهرة أثرت سلبا على حياتهم قائلة “لها ضريبة الشهرة بدك تتحمل وفي اغلاط” وتابعت “ما في انسان بيتعلم هيك لازم تدفع الثمن”.

كما اعترفت منى السابر بوجود خلاف مع ابنتها قائلة: “حلا بتضل بنتي مهما صار خلاف او زعل، بالنهاية الأخ وأخوه بيتزاعلوا، ولكن الأمور الأن احسن، اذا نلتقي ونتكلم معاً، وكان اللقاء الأخير في الأسوبع الماضي”.

وأضافت: “بتعرف هي حركات، انا كنت زعلانة منها وألغيت متابعتي لها، وهي أيضاً، ثم اعدت متابعتها، إلا انها لم تبادلني ذلك حتى الأن، هي براحتها”.

وتابعت السابر: ” “بالنهاية حلا بنتي دمها بيمشي بجسمي، هالشي ما رح يأثر على علاقتي بها وكونها ابنتي، اتمنى لها كل التوفيق سواء كانت عندي او عند ابوها”.

ولفتت انها غير مجروحة من ابنتها، معتبرةً الى ان حلا في سن مزاجي، لا سيما أن “وضعها مش سهل” على حد قول السابر.

وأعلنت السابر أنها لا تمانع الزواج مرة ثانية بعد طليقها المنتج محمد الترك الذي تزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وكشفت السابر أنها لا تعيش قصة حب حالياً، إواشترطت أن يكون الزواج قائماً على الحب، لا من خلال التقاليد، كما حصل في زواجها الأول، قائلةً: “للحين ما حبيت”.

ورداً على سؤال حول مواصفات “فارس الأحلام” الذي تنتظره، قالت منى السابر: ” يجب ان يكون رجلاً بما للكلمة من معنى، وحنوناً وكريماً”.

ونوّهت إلى أن حالته المادية يجب أن تكون مقبولة كحد أدنى: “لا عالية ولا قليلة، لأن المادة تجعل الحياة اسهل”.