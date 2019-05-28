شاهد منى شداد عن مقلب رامز جلال: عرفت السالفة وقبضت فلوسي ومشيت

كشفت الممثلة الكويتية منى شداد خلال استضافتها في برنامج “سراي” من تقديم د.نورة عبدالله عما حدث معها خلال وقوعها ضحية لرامز جلال في أحد مقالبه حيث أكدت على معرفتها بالأمر وعلمها بأنه سيقوم بعمل مقلب معها قبل وقوعها ضحية وأشارت إلى أن طاقم العمل مجتهدين جدا لدرجة ألا يلاحظ أي أحد من الضحايا ويكتشف المقلب قائلة: “كنت عارفة وخايفة حتى الموبايلات كانت ممنوعة عأساس أي أحد يتصل على حد من الكويت حتى الضيوف كل واحد كرفانه غير عن التاني ..كل شي مزبطينه عدل ما قصرو “.

وتابعت: “عرفت السالفة وقبضت فلوسي ومشيت” ونوهت أن هذا أيضا كان ردها عند لقائها مع الإعلامية حليمة بولند.

