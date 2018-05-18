شاهد… منى عراقي تعترف بزواجها 5 مرات واخفائها ذلك عن اولادها

واجه برنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة “القاهرة والناس” الإعلامية منى عراقي، بعدد زيجاتها، التي بلغت خمس زيجات، منها 4 تمت بشكل عرفي.

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وفوجئت منى عراقي بالسؤال، لكنها أقرت بأنها تزوجت خمس مرات، وعلقت: “يعني أنا أخبي على ولادي وميعرفوش، تيجي انتوا تقولوها هنا وفي برنامج عالهوا وفي رمضان” قائلة لمقدمة البرنامج: “عرفتي إني معنديش عقدة من الرجالة”.

وحلت الإعلامية منى عراقي ضيفة على حلقة الليلة من برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس” وكشفت خلال اللقاء أسرارًا كثيرة عن حياتها الشخصية.