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شاهد مى سليم تتجاهل انفصالها مع شقيقاتها فى الساحل

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تجاهلت الفنانة مى سليم أخبار انفصالها عن الفنان وليد فوزى بعد أقل من شهر على زواجهما، حيث حرصت على الاستمتاع بوقتها مع شقيقاتها وابنتها فى الساحل الشمالى

ونشرت مى صورة جديدة لابنتها خلال قضاء إجازتهم فى الساحل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور “أنستجرام”، مكتفية بالتعليق عليها بأيموشن قلوب، كما نشرت صورة أخرى تجمعها بشقيقاتها معلقة عليها قائلة :”ربنا يخليكوا ليا”

ربنا يخليكوا ليا ❤

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المصدر: youm7.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Sayidaty.net : خاص: هل تم تهديد مي سليم بحضانة ابنتها بعد الزواج من وليد فواز؟

 

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