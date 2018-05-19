شاهد.. ميادة بسيليس غاضبة بسبب تجاهلها في شارة مسلسل “روزنا”.. ومخرج العمل يعتذر

خرجت الفنانة السورية ​ميادة بسيليس​ عن صمتها وأعربت عن غضبها بسبب عدم وضع اسمها في شارة مسلسل “روزنا” بصفتها هي من قدمت أغنية “تتر” المسلسل، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: ” مسلسل روزنا انا غنيت شارة المسلسل وماكتبوا اسمي بشارة البداية قال سقط سهوا عن جد ما في أمل المهذب عندكم ماالو مكانة شكرا”.

مخرج العمل السوري ​عارف الطويل​ وفور علمه بعتب بسيليس كشف ان الخطأ الذي حصل في شارة العمل غير مقصود، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“رسالتي للسيدة الرائعة ميادة بسيليس

بخصوص عدم وجود الأسم في شارة مسلسل روزنا

الغالية والمحترمة والصديقة والمبدعة اللي انا معجب شحصيا بفنك وأخلاقك وانسانيتك … وما بنسى عشرة العمر اللي بينا ومحبتي لحلب بتتقاطع مع محبتي الك … انا كتير خجلان من الخطأ غير المقصود ، الغلط غلطي انا وانصدمت اثناء مشاهدتي للحلقة الأولى بعدم كتابة اسمك على الشارة .. صدقيني الشارة بتصير اصدق وأقوى بوجود اسمك سيدة ميادة .. انا تواصلت من اجل تلافي هذا الخطأ اللي بأكد مرة تانية أني اتحمل المسؤوليته .

وللعلم ايتها الغالية لا يمكن ان يكون هناك فعل مقصود اتجاهك لأنني على يقين انك محبوبة ومحترمة من الجميع دون استثناء وانا منهم طبعا”.