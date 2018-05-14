شاهد.. ميرهان حسين تفاجئ الجمهور وترتدي الحجاب

شاركت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ جمهورها، بصورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.

ونالت الصور إعجاب الكثيرين من المتابعين الذين طالبوها بالإحتفاظ به وعدم خلعه. حسين أرفقت الصورة بتعليق:” وإني برغم الظلام لست بيائس…. فالفجر من رحم الظلام سيولد…رغدة من ​مسلسل أيوب​..انتظرونا”.

وبهذه الطريقة، تشوّق ميرهان حسين الجمهور لمسلسلها الجديد ” أيوب” والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يبحث عن فرصة عمل، ليصبح لاحقاً موظف بنك. ومن ثم يدخل السجن ظلماً.