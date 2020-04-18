نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين مقطع فيديو جديد لها أثناء تقليدها لرقص مواطنتها الفنانة والراقصة فيفي عبده.

وظهرت ميرهان حسين، في الفيديو، وهي ترتدي عباءة بيضاء وتقلد رقص فيفي عبده في مسرحية “حزمني يا”.

وعلقت ميرهان حسين على الفيديو كاتبة: “ايه رأيكو في أدائي لشخصية فيفي عبده؟”.

يذكر أن ميرهان حسين شاركت مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك” للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية “اكدب عليا شوية” مع مراد مكرم، مؤمن نور، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.