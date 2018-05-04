شاهد.. ميريام فارس بصورة عفوية برفقة زوجها وإبنها جايدن

شاركت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ متابعيها صورة جمعتها مع زوجها وإبنها جايدن.

وظهرت فارس في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بلقطة عفوية محاولةّ إخفاء وجه زوجها وإبنها حيث كان كل واحدٍ منهما يضع قبعة على وجهه، وعلّقت على الصورة بالقول:”كل ما أملك”.

وتفاعل متابعيها مع الصورة بشكل كبير، متمنين لهم السعادة الدائمة في حين أشار البعض إلى فضوله للتعرف ورؤية وجه زوجها وإبنها التي لطالما تحاول هي أن لا تظهرهما إلى الإعلام.

هذا وكانت نشرت قبلها فارس صورة بدت فيها تحمل إبنها وعلّقت بالقول:”أمسك سلامي الداخلية بيدي”، لتنال أيضاً إعجاب وتفاعل متابعيها.