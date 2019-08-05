شاهد.. ميريام فارس تثير الجدل بسؤال عن رقص السعوديات!

اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسؤال طرحته على فتاة ان كان بأمكانها الرقص كونها من السعودية.

فقد انتشر مقطع فيديو لميريام فارس من آخر حفل أحيته في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من جمهورها الخليجي.

وتظهر ميريام فارس في الفيديو برفقة فتاة سعودية وهي تسألها “فينا نرقص إذا إنتِ من السعودية؟” وتابعت “وبابا وماما ما بيقولوا شي؟” لترد ميريام بطريقة بدت فيها وكأنها خائفة “ان شاء الله”.

وقصت بعدها ميريام فارس برفقة الفتاة السعودية على الطريقة الخليجية، غير ان الفيديو أثار استياء عدد كبير من الجمهور السعودي معتبرين رقص الفتاة المحجبة خارجا عن العادات والتقاليد.

يذكر ان الفيديو المتداول قديم نسبيا ويعود تاريخ الحفل إلى يناير 2018، وأقيم في القرية العالمية بدبي.