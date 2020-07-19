شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها مقطع فيديو جديد لها اثناء اسمتاعها بوقتها وبالطقس الصيفي بالمسبح في منزلها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ميريام فارس في الفيديو بالمايوه وهي تتمايل على انغام اغنية “لمبادا” التي اشتهرت في اواخر القرن الماضي.

وعلقت ميريام فارس على الفيديو مستطلعة رأي متابعيها كاتبة: “مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا ؟!”.

من ناحية أخرى، فاجأت ميريام فارس متابعيها عبر إنستغرام بنشر مقطع فيديو واضح لابنها جايدن عبر خاصية الستوري.

وظهر جايدن في الفيديو وهو يركض في حديقة المنزل ويلعب بعفوية، وهذه المرة الأولى التي تتجرأ فيها النجمة وتظهر وجه ابنها الذي طالما أخفت ملامحه عن الصحافة والجمهور وذلك لأنها تحب إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.