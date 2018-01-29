شاهد.. ميريام كلينك في بلوزة من الشبك تكشف عن تفاصيل جسمها

شاركت عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية ​ميريام كلينك​ متابعيها صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي مرتدية بلوزة شبك. مكتفية باسفنج يحيط بصدرها فقط لتغطيته. ولكن اللافت بالموضوع هو إزالة كلينك لمربع التعليقات من أسفل الصورة، وربّما ذلك لكي لا تتلقّى تعليقات المتابعين التي تنتقد في معظمها إطلالة ميريام والتي يعتبرها البعض بـ “المثيرة”.

ومن جهة أخرى، كانت ميريام قد صرّحت لموقع الفن بأنها ستترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الأرثوذكسي، و برنامجها الانتخابي يهدف الى تحسين البيئة وحقوق الحيوان.