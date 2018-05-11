شاهد.. ميساء مغربي بفيديو من كواليس “وجوه محرّمة”

نشرت الممثلة ​ميساء مغربي​ مقطع فيديو لها من كواليس فيلمها الجديد “​وجوه محرّمة​” وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر هذا الفيديو قيام البعض بجلسة غنائية تخللها اغان شعبية عدة باللهجة المصرية والخليجية، ومنها اغنية “العب يلا”.



وعلّقت على الفيديو قائلة: “بعد 12 ساعة تصوير الفرقه قلبت من خليجي لمصري مابقتش عارفه نكمل تصوير ولا الناس تروح تنام وكفاية لحد كده مين منكم مارقص عليها أمانة ؟”.

الجدير ذكره ان ميساء تقوم بأولى تجاربها الإخراجية من خلال الفيلم السعودي الجديد “وجوه محرّمة”، والذي تشارك فيه التمثيل ايضا.