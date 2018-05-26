شاهد.. ميس حمدان: عشت قصتين حب.. ما سبب فشلهما!

كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان أنها عاشت قصتين حب طوال عمرها، إلا أنهما لم تنجحان ولم تصلان لمرحلة الارتباط الرسمي.

قصة الحب الأولى عاشتها ميس في مرحلة المراهقة، حيث كانت في الـ17 من عمرها، وعن سبب فشلها قالت: «كانت قصة حب حقيقية ولكني كنت صغيرة السن»، أما قصة الحب الثانية فكانت ميس في الـ24 من عمرها.

ميس التي اكملت الـ35 عاماً أكتوبر الماضي، كشفت عن سبب فشل قصة الحب الثانية في حياتها خلال استضافتها في برنامج «عقارب الساعة» قائلة: «كان الطرف الآخر متحكماً ومتسلطاً بزيادة، وأنا لا أحب هذا الأسلوب، ولم تعد علاقة سوية»، مشددة على أنها لن تتزوج بشكل تقليدي، وتنتظر أن تعيش قصة حب ناجحة تكتمل بالزواج.

من ناحية أخرى، تنافس ميس حمدان خلال الموسم الرمضاني الحالي بالمسلسل البدوي «نوف» المعروض عبر شاشات سما دبي، روتانا خليجية، روتانا دراما، الظفرة، وهو من تأليف تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، ويشارك ميس بطولته، عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، محمد المجالي، علا مضاعين، عبدالكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شاكر جابر، منيا وسام البريحي، ماجد الزواهرة، رفعت النجار، منذر مصطفى، رناد ثلجي، زيد مصطفى، عمر حلمي، رسمية عبده، هشام هنيدي، داوود جلاجل، عبدالكريم القواسمي وغيرهم.