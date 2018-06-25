شاهد.. مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله!

ظهرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في مقطع فيديو، تشن هجومًا على الفنان طارق العلي بسبب مشهد بمسرحية “قلب للبيع” وصفته بالإباحي، وفيه يطلب الأخير من ممثلة بأن ترضه، كما أنه قام في مشهد آخر بالتغزل بمناطق حساسة لزوجة خاله.

وقالت العيدان إن العلي يتعمد الإباحية في مسرحياته، التي وصفتها بأنه مليئة بالإسفاف، وخاصة الأخيرة “قلب للبيع” التي يستخدم فيها أسلوبًا خارجًا.

وأبدت العيدان في الفيديو استيائها من احتواء المسرحية على مشهد كامل حوالي ثلث ساعة يتحدث فيه طارق العلي عن معالم جسد زوجة خاله المصرية بشكل فاضح، واصفة ما يقدمه “قرف” وليس كوميديا.

وقالت العيدان إن ما يقدمه العلي يتنافى مع قوانين الإعلام بالكويت، ومتسائلة إن كان القانون يطبق على الجميع عند التجاوز أم على بعض الأشخاص فقط؟، مطالبة وزارة الإعلام ومجلس الثقافة والفنون والآداب والرقابة بالتدخل لمنع هذا الإسفاف، متعجبة من الصمت عليه وتركه دون محاسبة.