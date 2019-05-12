شاهد.. مي العيدان تتهم شمس بالتشجيع على الزنا!

انتقدت الإعلامية الكويتية تصريح مواطنتها الفنانة شمس حول موضوع المساكنة معتبرة انها تشجع على الزنا.

وقالت مي العيدان، في برنامجها “كشف حساب”، أنها تفاجأت من حديث شمس عن الدين ورأيها المنفتح في المساكنة“ وتابعت “تحكين عن الدين والتصوف وتطلعي تحكي عن المساكنة، تعرفين المساكنة؟ هي زنا..هل يقال هذا كلام في رمضان؟ تعاليم الخمسة أديان هي نفسها..الحرام حرام والزنا زنا..وحين يقولون لي تحجبي انا ما طلعت وأفتيت للناس بالصوفية”.

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وكانت شمس قد ردت على سؤال حول المساكنة خلال حلولها ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان وقالت “شيء يخصهم لم لا؟”.