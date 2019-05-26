شاهد.. مي العيدان تصف شمس بنجمة الـ Night Club

شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوما جديدا على مواطنتها الفنانة شمس واصفة اياها بنجمة الـ night club.

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وقالت مي العيدان في برنامجها “كشف حساب”: “نهائيا ما يسعدني كونك نجمة ملهى ليلى أومنى بدبي تجيب أسمي على لسانها”.

وأضافت العيدان في إطار ردها على تعليقات رواد مواقع التواصل حول شمس: ”تتكلم عن التصوف وتشجع على المساكنة والناس مثل الخيول نسوا إن الله كرمهم بالعقل ما يشغلونه“.

يذكر أن هذا الهجوم لم يكن الأول من العيدان على شمس ففي وقت سابق انتقدتها بسبب موافقتها على المساكنة معتبرة أنها تشجع على الزنا.