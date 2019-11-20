شاهد.. مي العيدان تهاجم ليلى العبدالله بسبب ملابسها الـ “غير لائقة”

انتقدت الاعلامية الكويتية مي العيدان الممثلة ليلى العبدالله بسبب ملابسها والتي وصفتها بالجريئة والغير لائقة.

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وقالت مي العيدان، في حلقة الامس من برنامجها “كشف حساب”، ان ليلى العبدالله “فنانة جميلة ذات موهبة عالية وقدرات خاصة ولها نجومية ولها شعبية كبيرة وتم الملاحظة ان لها كم شهر صراحة ترتدي ملابس وتنزلها على انستغرام فيها كثير من الجرأة”.

وتابعت مي العيدان “ليلى العبدالله ندري انها فنانة لبنانية تعيش في الكويت فهي محسوبة على الخليج والكويت” واضافت “في عندك مراهقين يتأثرون فيك فخليهم يتأثرون فيك بالزين مو بالشين عندك بعض الملابس قصيرة جدا واكتاف وصدر ودنيا”.