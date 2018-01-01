شاهد.. مي عز الدين تكشف عن تاتو جديد في هذه المنطقة من...

شاهد.. مي عز الدين تكشف عن تاتو جديد في هذه المنطقة من جسدها! فن

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أثارت الفنانة المصرية مي عز الدين ضجة كبيرة بين متابعيها بسبب فستانها الذي أظهر وشم كبير على جسدها.

ونشرت على تطبيق “انستغرام” صورة جديدة، حيث ارتدت فستاناً من اللون الأخضر الفاتح مع ورود وعصافير وهو من دون أكمام، ومفتوح عند الخصر وهو من دار الأزياء العالمية amato.

ولفتت النجمة الانظار لوشم جديد عند منطقة الخصر، تضمن كلمات باللغة الإنكليزية، وهو يعد الوشم الخامس بجسدها.

وكانت في وقت سابق نشرت صورة لها وظهر على يدها وسم كبير عبارة عن قلب ونبضات، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين متابعيها.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع عز الدين، ولاقت الصورة اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي حذرتها من إدمان الوشوم، لا سيما وانها سبق وعلقت على هذا الأمر، مشيرة إلى أنه يصبح كالادمان وحذرت الفتيات من البدء بوضع الوشوم.