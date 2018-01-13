شاهد… نادية الجندي ترقص امام راغب علامة فن

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نشرت الفنانة المصرية نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، مقطع فيديو وهي ترقص امام الفنان اللبناني راغب علامة.

وفي التفاصيل، فقد أطلّت نادية الجندي، 79 عاما، وهي ترقص بعفويّة وتتمايل بحركات كالمحترفين، بينما كان يؤدّي راغب أغنيته الشهيرة “سهروني الليل”.

وحرص علامة على مراقصة الممثلة القديرة، كما أنّه أمسك بيدها، وعانقها بعد الإنتهاء من الأغنية.

وكان أحيا “السوبر ستار” العيد العشرين لمدينة الإنتاج الاعلامي في القاهرة في مصر، بحضور عدد كبير من النجوم.