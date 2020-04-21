أطلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على متابعيها على تطبيق “تيك توك” بمشهد درامي ظهرت فيه وهي تبكي.

واستعانت نادين الراسي بمقطع صوتي باللغة الانكليزية يقول: “أكره عندما تجعلني اضحك والأسوء عندما تجعلني ابكي، أكره عندما لا تكون موجودا وحقيقة انك لم تتصل لكن في الغالب أكره الطريقة التي لا أكرهك بها. ليس حتى قريبًا ، ولا حتى قليلاً ، ولا حتى على الإطلاق”.

واللافت ان مشهد نادين الراسي جاء واقعيا لدرجة كبيرة حيث امتلأت عيناها بالدموع بينما بدا على وجهها التأثر ما جعل متابعوها يعلقون بـ “ملكة الدراما”.