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أطلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على متابعيها على تطبيق “تيك توك” بمشهد درامي ظهرت فيه وهي تبكي.

واستعانت نادين الراسي بمقطع صوتي باللغة الانكليزية يقول: “أكره عندما تجعلني اضحك والأسوء عندما تجعلني ابكي، أكره عندما لا تكون موجودا وحقيقة انك لم تتصل لكن في الغالب أكره الطريقة التي لا أكرهك بها. ليس حتى قريبًا ، ولا حتى قليلاً ، ولا حتى على الإطلاق”.

واللافت ان مشهد نادين الراسي جاء واقعيا لدرجة كبيرة حيث امتلأت عيناها بالدموع بينما بدا على وجهها التأثر ما جعل متابعوها يعلقون بـ “ملكة الدراما”.

نورث سامي

news@nawaret.com

كاتب ومحرر في موقع جريدة نورت

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