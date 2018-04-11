شاهد.. نادين الراسي تثير الجدل برقصها مع ابنها ‎بطريقة عفوية وحماسية

أثارت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الجدل بعد إنتشار مقطع فيديو لها من إحتفالها مؤخراً بعيد ميلاد إبنها كارل.

وظهرت الراسي في الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي برفقة إبنها الكبير مارك حدشيتي وهما يرقصان بطريقة عفوية وحماسية، حيث بدت الراسي بكامل فرحتها وهي ترقص وتتفاعل مع الحدث.

وكانت الراسي قد تعرضت في اليوم نفسه إلى حادث إستدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، حيث شقّت إصبعها بالسكين إلا أن ذلك لم يمنعها من الإحتفال بعيد ميلاد إبنها لتظهر في الفيديو وهي تلف أصبعها المصاب.