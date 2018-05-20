شاهد… نادين لبكي تزغرد في كان بعد اعلان فوز فيلمها

أطلقت المخرجة والنجمة اللبنانية نادين لبكى “زغرودة” لبنانية بقاعة حفل توزيع مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 71، وذلك فور فوزها بجائزة لجنة تحكيم المهرجان عن فيلمها “كفر ناحوم”.

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“كفر ناحوم” إخراج نادين لبكى ومن تأليف جهاد حجيلى، والذى شارك فى تأليف فيلمى لبكى السابقين “سكر بنات” و”هلأ لوين”، وتدور أحداث الفيلم فى إحدى مناطق العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، ويعانى من المشاكل ذاتها التى يعانى منها الجميع فى المنطقة ومن نمط الحياة الذى فرضته هذه الظروف، لكن هذا الطفل يرفض الاستسلام لهذا الواقع، ويقرر التمرد على نمط الحياة فى قريته، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يقرر الطفل رفع دعوى قضائية للضغط على الحكومة ومجتمعه بشكل عام لتنفيذ مطالبه.