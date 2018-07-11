شاهد نادين نسيب نجيم ترقص داخل سيارتها.. وتسخر من اسمرار بشرتها

أحدثت نادين نسيب نجيم ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من اللقطات التي لفتت أنظار جمهورها، وبخاصة مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص داخل سيارتها

شاهد أيضاً: شاهدوا ماذا قالت نادين نسيب نجيم عن أول يوم لقيادة المرأة السعودية؟ وأطلت نادين نسيب نجيم في مقطع الفيديو وهي تقود سيارتها وترقص على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة “جنو نطو” الشعبية، ورغم أن تاريخ تسجيل الفيديو كان منذ بضعة أشهر عندما كانت النجمة اللبنانية تحتفظ بشعرها طويلاً ومنسدلاً، إلا أن الفيديو انتشر بقوة في الأيام الأخيرة

المصدر: layalina.com

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