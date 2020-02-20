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شاهد.. نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنها جيوفاني في عيد ميلادها

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شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو جديد من سهرة يوم ميلادها الـ36، والذي احتفلت فيه منذ ايام مع عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها.

ونشرت نادين نسيب نجيم عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو طريف ظهرت فيه ترقص مع ابنها الصغير جيوفاني، خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو قائلة: “ما قدرت ما نزل ها الفيديو الحلو.. أنا وعم برقص مع ابني على غنيتي المفضلة من سهرة عيد ميلادي”.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بالحالة الطريفة التي صنعتها نادين مع طفلها.

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