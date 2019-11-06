شاهد.. نادين نسيب نجيم محتارة بين التكنوقراط والتكنوسياسين!

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خيبة املها بسبب مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ففي الوقت الذي يطالب فيها المتظاهرون اللبنانيون بحكومة انقاذية من الاختصاصيين خالية من السياسيين يبدو ان الامور تسير في اتجاه حكومة مختلطة من الاختصاصيين والسياسيين وهو ما يطلق عليه في لبنان اسم تكنوسياسيين.

ونشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو قصير وهي تردد “فهمت عليك فهمت عليكم” وعلقت كاتبة: “بكل أنحاء العالم و بالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين 😂🤦🏻‍♀️ كيف زبطت معهم ما بعرف طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين و بلا .. هيك الكل بيرتاح ونحنا منبسط”.