شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل السعودي “مخرج 7”، حواراً ساخنا بين الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني حول القضية الفلسطينية.

يبدأ المشهد بتبرير راشد الشمراني تعامله اقتصاديا مع اسرائيل بقوله” العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”.

وأضاف الشمراني في المشهد:”كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية” .

العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين راشد الشمراني

لكن القصبي ظهر في المشهد بشخصية الرجل المنصف ورد على الشمراني:” أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود” وأكمل :”مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن اسرائيل هي التي تغذّي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب”.

هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن اسرائيل هي التي تغذّي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب ناصر القصبي

حديث القصبي لم يُعجب الشمراني فقال له الأخير: “ظنك نوقف معهم “أي الفلسطينيين”، وهو لاعنين أبو خامسنا، ليرد القصبي عليه نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر”.

وحظي المشهد بتأييد كبير، وتحديدًا من جانب السعوديين، فهناك من قدم الشكر للفنان راشد الشمراني لأن وجهة نظره تجاه الفلسطينيين تمثلهم حسب قولهم، بل وصل الأمر بوصف الشمراني بالمبدع والجريء والقوي، وأن المشهد “للتاريخ” في الدراما السعودية”.

شكرًا شكرًا #راشد_الشمراني لتصحيح الوعي، وإنارة الطريق من ظلام الزيف والكذب.



اليوم تحدثت بما في قلوبنا، تجاه #كضية وشعب حاقد علينا، ولن يرضيه لو فعلنا وضحينا بكل شيء من أجلهم!



فهم حاقدون، كارهون، ناقمون علينا بالفطرة الأيديولوجية التي يرضعونها من ثدي أمهاتهم منذ ولادتهم.#مخرج_7 pic.twitter.com/7iq5hi2ULc — عبدالله الجهيمي (@Juhaieeem) April 26, 2020