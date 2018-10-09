شاهد… نانسي عجرم تتحدث عن غيرتها على زوجها فادي الهاشم

أفصحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، خلال لقائها ببرنامج “تخاريف” بأنها شخصية غيورة بشكل شديد على زوجها فادي الهاشم، مشيرة أنها دائمة طرح الأسئلة عليه، ليس بسبب شكها فيه ولكن لرغبتها في الشعور بالاطمئنان.

وروت نانسي عجرم تفاصيل اللقاء الأول بينها وبين زوجها فادي الهاشم، حيث قالت إنها كانت تود تعديل وتجميل أسنانها، فذهبت له باعتباره طبيب أسنان، لكنها تفاجأت بوسامته وعبرت له عن إعجابها به.

وأضافت نانسي أن أول جملة قالتها لفادي في لقائهما الأول: “أنت كتير حلو على فكرة”، كما سألته هل قام بتعديل أسنانه أم لا، حيث أجابها أن أسنانه طبيعية ولم يعدل فيها شيء.