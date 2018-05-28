شاهد.. نانسي عجرم تتسبب في فضح الهفوات الإخراجية في مسلسل “الهيبة العودة”‎

بوجود مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مساحة التعليقات أوسع، إذ أصبح بإمكان روّادها أن يعلّقوا على أدق التفاصيل التي لا يمكن للمشاهد أن يلاحظها، وخصوصا تلك المتعلقة بالأعمال الدرامية.

وعلى الرغم من أن مسلسل الهيبة-العودة لا يزال يلقى نجاحات ضخمة حتّى اللحظة، إلاّ أنّه وقع ضحية الهفوات الإخراجية التي دفعت بالمتابعين إلى التعليق عليها.

فضمن أحداث الحلقة السادسة من العمل التي تظهر فيها إحدى شخصيات العمل تتابع التلفاز، وإذْ بصوت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ يتردّد إلى مسامع المشاهدين من الإعلان الترويجي، الذي كانت عجرم قد صورته قبيل رمضان بأيام لأحد مساحيق الغسيل، وهذا ما يتعارض مع الفترة الزمنية التي ينقلها “الهيبة-العودة”.