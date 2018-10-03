شاهد.. نانسي عجرم تجيب في تخاريف على سؤال “ما هي اوحش حاجة في الزواج؟”

تحل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك خلال حلقة الإثنين المقبل الذي يُعرض عبر قناة MBC في الثامنة والنصف مساءً.

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وقد بدأت القناة بعرض برومو حلقة نانسي عجرم والتي ظهرت في بدايته وهي تبحث عن اجابة لسؤال: “ما هي اوحش حاجة في الزواج” لترد بعد لحظات تفكير: “صعب السؤال”.

وتكشف “نانسي”، خلال الحوار، عن كواليس كثيرة في حياتها منها متابعة حساب زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي وحصولها منه على الرقم السري لدخول هذا الحساب، كذلك ظهور ابنتيها لوسائل الإعلام، وانتظارها لمولودها الثالث، وغيرها من التصريحات الجريئة للمرة الأولى عبر “تخاريف”.