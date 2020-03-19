شاهد.. نانسي عجرم تطل من الحجر المنزلي: “قلبي يا قلبي”

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها وجمهورها بظهروها في بث مباشر، على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من منزلها حيث تمضي وقتها مع العائلة في فترة الحجر المنزلي.

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نانسي تحدّثت مع الجمهور بعفويتها المعهودة فتميّزت الجلسة بالمرح والفكاهة وانهالت عليها الرسائل متابعيها الذي أعربوا عن محبّتهم الكبيرة لها.

ولم تخلو جلسة نانسي عجرم مع محبّيها من الغناء، فدندنت لهم أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طالبوها بإعادتها أكثر من مرّة خلال البث المباشر الذي استمر لمدّة ساعة من الوقت.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.