شاهد… نانسي عجرم في جولة خاصة في “برواز دبي” فن

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نشرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فيديو عبر حسابها على انستغرام، للجولة الخاصة التي قامت فيها لبرواز دبى بإمارات العربية المتحدة، وعلقت: “إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الإمارات الكبيرة برواز دبى”.

يذكر أن المشروع يتكون من مبنى يبلغ ارتفاعه 150 متراً وعرضه 93 مترا، ويشكل إطارا ضخما يمكن من خلاله رؤية المعالم التى تمثل دبى الحديثة مثل أبراج الإمارات وبرج خليفة من جهة أخرى، والأجزاء القديمة من المدينة مثل ديرة، أم هرارى وكاراما من الجهة الأخرى، صممه المهندس المعمارى فرناندو دونيس، والذى صمم أيضا أبراج بورش ديزاين دبى وبرج النهضة فى دبى.