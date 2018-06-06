شاهد..نبيلة عبيد تكشف سرًا عن وضع مديحة يسري الصحي قبل رحيلها

عبرت الفنانة المصرية ​نبيلة عبيد​، عن حزنها الكبير لرحيل الفنانة ​مديحة يسري​، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة قوية جدّاً.

وأكدّت عبيد، في تصريحات صحفية “إن الفنانة مديحة يسري، كانت صديقة عمرها، وكانت دائما ما تتلقي النصائح منها”.

وأضافت “أنها كانت دائمًا على تواصل معها قبل وفاتها، حتى فقدت القدرة على النطق قبل وفاتها”.



كما وصفت خبر وفاة مديحة يسري، بـالصاعقة ولم تتحمل الخبر ،قائلة “أنه أغمي عليها لحظة تلقيها الخبر الحزين”.



وكانت نبيلة عبيد، قد كشفت خلال تقديمها واجب العزاء، أنها ستقيم عزاءً خاصاً للفنانة الراحلة في منزلها.



يذكر أن الفنانة المصرية مديحة يسري، يوم 29 أيار الفائت عن عمر يناهز الـ 97 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.