شاهد.. نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة ترحل عن عمر 32 عاماً في ظروف غامضة‎

أكّدت شرطة نورثمبريا البريطانية خبر العثور على نجمة برنامج تلفزيون الواقع Love Island لعام 2016 وملكة جمال بريطانيا العظمى، ​صوفي جرادون​ متوفية في شقتها، مساء يوم أمس عن عمر 32 عاماً.

وتواصلت التعازي منذ الإعلان عن الخبر، حيث نعاها صديقها آرون أرمسترونغ الذي كانت تربطه بها علاقة قوية بقوله: “لن أنسى أبداً تلك الابتسامة، أحبك كثيراً حبيبتي، وستظلين عالمي الخاص للأبد”.



و أكد متحدّث باسم شرطة نورثمبريا أنهم عثروا على جثة صوفي حوالي الساعة الـثّامنة والنصف مساءً في إحدى العقارات في مدبرن ببونتلاند.

وأضاف المتحدث: “لا نعتقد أن هناك أي شبهات حول وفاتها. وسيتم إعداد تقرير الآن لتقديمه إلى ​الطبيب الشرعي​”. أما ​أوليفيا​ باكلاند فقد نعت صديقتها الراحلة بقولها: “خبر مفجع هذا الصباح. أشعر بحالة حزن كبيرة. أنا في غاية الأسف بعدما خذلك العالم. لقد كنتِ روحاً مبدعةً وذكيةً. والكلمات لا تسعفني لكي أعبّر عمّا أشعر به في داخلي من أحاسيس”.

وكتبت النجمة كارا دي لا هويد: “يا له من يوم فظيع، فقد انكسر قلبي على فقدانك”.