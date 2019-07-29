شاهد .. نجوم الفن والإعلام يقدمون واجب العزاء في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

أقيم مساء أمس عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة وتلقي كلا من إبنيه الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر الفيشاوي وزوجته الفنانة سمية الألفي العزاء .

وشهد العزاء حضور عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء .

من أبرزهم الفنان يحيى الفخراني وبوسي وسهير المرشدي وصفاء أبو السعود وإبنة شقيقتها الفنانة أروى جودة وأحمد آدم ولبلبة وفردوس عبد الحميد والكاتب الكبير وحيد حامد والفنانة الكبيرة نجوى فؤاد وليلى علوي ونبيلة عبيد ورجاء الجداوي وشهيرة والشيخ ياسين التهامي .

وحضر الفنانون أحمد السقا وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وفيفي عبده وأحمد بدير وإنجي المقدم وإلهام شاهين والمخرج محمد السبكي والمخرج محمد النقلي والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم والإعلامي طارق علام .

كما حضرت أيضا الإعلامية هالة سرحان في ظهور نادر لها بعد غيابها عن الساحة الإعلامية لفترة طويلة .

وتواجد الفنان نبيل الحلفاوي وهادي الجيار والموسيقار هاني مهنى ونقيب هيئة المهن التمثيلية أشرف زكي وعزت العلايلي وخالد زكي ودرة ودلال عبد العزيز وعلاء مرسي ورانيا فريد شوقي وإيهاب فهمي .