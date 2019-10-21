شاهد.. نجوى كرم: “لازم نُضرب بِيَدْ من حديد”

في اول تعليق لها على الاحتجاجات العارمة التي يشهدها بلدها لبنان، نشرت الفنانة نجوى كرم فيديو عبر حسابها على انستغرام دعت فيها الى الضرب بيد من حديد.

وقالت نجوى كرم: “بتمنى يعيش بلدي لبنان بسلام وبأمان لنقدر نخطط لبعدين لبعد 2020 شو لازم نعمل لأنه الشغلة ما بتجي صدفة وما بتجي فجأة بدها تخطيط وبدها دراسة بس كمان بدها قوة غير الصبر بدها قوة لازم نضرب بيد من حديد نضرب لنحصل على بلد رائع وجميل مثل ما نحن نعرفه”.

يذكر ان لبنان يشهد منذ ايام مظاهرات عارمة شارك فيها مئات الالاف من المواطنين للتعبير عن غضبهم من الضرائب وسوء الادارة والفساد.