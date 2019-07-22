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شاهد.. نجوى كرم: “يا ليت حدا يقرصني عن جد انا بالسعودية”!

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نجوى كرم

نجوى كرم في ابها السعودية

أطلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على جمهورها السعودي، مساء امس، في حفلها الغنائي الكبير من على مسرح طلال مداح بمدينة أبها.

وقد عبرت نجوى كرم عن سعادتها بالغناء في السعودية اذ خاطبت جمهورها قائلة: “يا ليت حد يقرصني عن جد انا بالسعودية بينكم”.

وبدأت نجوى كرم، حفلها بأغنية مميزة وجهتها للمملكة العربية السعودية بعنوان “الله ياخد بيدك يا سعودية” من كلمات جورج مارديروسيان وألحان وتوزيع أنطوان الشعك، وتقول كلماتها “الله ياخد بيدك.. وتبقي عزة عربية والشعب العربي حدّك.. يلبّيكي يا سعودية”.

تفاعل الجمهور الحاضر للحفل مع أغنية نجوى بشكل كبير ووجهوا لها التحية عقب الانتهاء منها وبعدها أكلمت حفلها والغنائي وقدمت أغنية “تعا بورد بقلبي”.

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