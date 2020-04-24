فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بإعلانها عن تقديم برنامج حواري مع اطباء عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان.

وكشفت نسرين طافش، في تدوينة عبر انستغرام، عن اول ضيوفها في هذا البرنامج الذي سيحمل اسم “حجز منزلي سعيد في رمضان” ويستضيف أهم رواد و أعلام التطوير الذاتي و الصحة و علوم الطاقة في شهر رمضان.

وقالت نسرين طافش: “أولى حلقات البث المباشر #حجر_منزلي_سعيد_في_رمضان رح تكون مع واحد من أهم الأطباء يلللي فادو ملايين بتغيير نظامهم الغذائي و فهم طرق التخسيس الصحية الفعالة و زيادة المناعة و الوقاية بأسلوبو السلس و خفة دمو المعهودة صاحب و مؤسس أكادمية فكر تاني الدكتور كريم علي استشاري السموم الاكلينيكية و طبيب الأسرة و خبير التغذية العلاجية غدا في أول يوم من رمضان الساعة الخامسة بتوقيت دبي و باقي أوقات الدول في البوست بث مختلف و مميز جدا كونو على الموعد #رمضان_كريم”.