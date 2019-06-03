شاهد… نضال الاحمدية: “لو ابني بدو يتزوج التيتة هيفاء وهبي صحتين على قلبه”

وصفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي بـ “التيتة”، اي الجدة، قائلة انها تصغرها ببضعة سنوات فقط.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

كلام نضال الاحمدية، جاء اثناء استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” مع الاعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد ان فاجأها “شيخ الحارة” بأن ابنها روني يريد الزواج من الفنانة هيفاء وهبي.

وقالت نضال الاحمدية: “انا ما عندي خبر بس لو روني بدو يتزوج التيتة هيفاء وهبي صحتين على قلبه”.

وبعد ان ابدت بسمة وهبة دهشتها من كلامها، قالت نضال الاحمدية “هيفاء وهبي يتصغرني بكم سنة”.

يذكر ان نضال الاحمدية تبلغ من العمر 56 عاما بينما يبلغ عمر هيفاء وهبي 43 عاما.